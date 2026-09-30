Basti News: नाले में डूबे युवक का ढाई घंटे बाद मिला शव

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मनोरी दाड़ी/मसानजोत निवासी विश्वंभर गिरी उर्फ दिलीप (45) मंगलवार को नाले में डूब गए थे। जानकारी होने पर आसपास के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की और डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद स्थानीय गोताखोरों को पानी में उतारा गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पीएसी की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया और करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद शव बरामद कर लिया।परिजनों के अनुसार दिलीप शराब के नशे में नाले की ओर चले गए थे। इसी दौरान वह पानी में डूब गए। सूचना पर मनोरी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक उपेंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार आकांक्षा श्रीवास्तव और प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र राय भी घटनास्थल पर पहुंचे।शव मिलने की जानकारी होते ही पत्नी चंपा देवी, बेटे रंजीत और मनोज तथा भाई शिवनाथ समेत अन्य परिजनों में चीख-पुकार मच गई। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।