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Basti News: बंद कमरे में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव

Thu, 15 Oct 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:33 AM IST
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Body of married woman found hanging from ceiling fan in locked room.
दुबौलिया। दुबौलिया थाना क्षेत्र के भीमलजोत गांव में मंगलवार रात संदिग्ध हालात में 26 वर्षीय विवाहिता का शव कमरे के अंदर छत के पंखे से साड़ी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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पुलिस के अनुसार, भीमलजोत गांव निवासी मनोज की पत्नी लक्ष्मी मंगलवार देर शाम खाना बनाने के बाद अपने दो माह के बच्चे को बरामदे में रखे तख्त पर सुलाकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजनों ने लक्ष्मी को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने पर परिजनों ने खिड़की से झांककर देखा तो लक्ष्मी का शव पंखे से लटका था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
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