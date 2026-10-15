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Basti News: सरयू नदी में उतराया दिखा युवक का शव

Thu, 15 Oct 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:39 AM IST
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Body of a young man found floating in the Saryu River.
दुबौलिया। क्षेत्र के अतिसंवेदनशील तटबंध कटरिया चांदपुर के निकट सरयू नदी में बुधवार को ग्रामीणों ने युवक का उतराया शव देखा। धीरे-धीरे यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक नदी की तेज धारा में शव बह गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के खोजबीन में जुट गई। काफी प्रयास के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। कुछ ग्रामीण तटबंध कटरिया चांदपुर के निकट से गुजर रहे थे। इसी बीच उनकी नजर उतराते शव पर पड़ी। ग्रामीणों के मुताबिक शव के शरीर पर टी-शर्ट व अंडरवियर था। जब तक ग्रामीण उसके करीब पहुंचते, नदी की धारा के चलते शव बह गया। दुबौलिया थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने बताया नदी किनारे खोजबीन की जा रही है। पानी का बहाव तेज होने के चलते स्थानीय स्तर पर नाव की व्यवस्था नहीं हो सकी। संवाद
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