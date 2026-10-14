Basti News: गन्ना मूल्य भुगतान समेत 11 मांगों के लिए भाकियू का प्रदर्शन

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बैठक में किसानों ने वर्ष 1996 से 2025 तक का बकाया गन्ना मूल्य 14 दिनों के भीतर ब्याज सहित दिलाने और गन्ने का समर्थन मूल्य 600 रुपये करने की मांग उठाई। जंगली जानवरों से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने, बंद पशु आश्रय केंद्रों को चालू कराने और धान क्रय केंद्र समय से खोलने की मांग भी की। कार्यकर्ताओं ने क्रय केंद्रों पर बोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गोदामों में भंडारित धान का शीघ्र उठान कराने पर जोर दिया।इसके अलावा अघोषित बिजली कटौती बंद करने, बिल जमा करने के बाद भी मीटर बिल में अधिक राशि जुड़ने की समस्या दूर करने, परिवार रजिस्टर की नकल और जन्म प्रमाणपत्र समय से उपलब्ध कराने तथा बोरिंग के छह माह बाद भी लंबित मजदूरी का भुगतान कराने की मांग की गई। बीडीओ ने अपने स्तर की समस्याओं का समाधान कराने और शेष मांगों को जिले पर भेजने की बात कही।भाकियू ने चेतावनी दी कि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान राम तेज चौधरी, परमात्मा चौधरी, रामकेश चौधरी, मानवेंद्र सिंह, दीनदयाल, रामजोखन चौधरी, दान बहादुर, अनिल चौधरी, गंगाराम, ऊषा देवी और राम प्रसाद मौजूद रहे।भाकियू जनकल्याण गुट ने रामनगर ब्लॉक में लगाई पंचायतभानपुर। किसान समस्याओं के समाधान के लिए भाकियू जनकल्याण गुट ने मंगलवार को ब्लॉक अध्यक्ष पतिराम चौधरी की अध्यक्षता में रामनगर ब्लॉक में पंचायत लगाई। प्रधानमंत्री को संबोधित आठ सूत्री मांग पत्र बीडीओ राजेश सिंह को सौंपा गया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। गेहूं और धान का मूल्य पांच हजार रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। विद्यालयों में बच्चों की संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की तैनाती की जाएं। बिजली के तारों के नीचे से पेड़ों की टहनियां कटवाई जाएं। धान क्रय केंद्रों को चालू कराने, जंगली जानवरों, नीलगायों से निजात दिलाने की मांग उठाई गई। इस मौके पर सुभाष तिवारी, रामनरायन चौधरी, अमरुल्लाह, कल्पराज पांडेय, कपिल देव चौधरी, निर्मल प्रसाद पाल आदि मौजूद रहे। संवाद