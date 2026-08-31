Basti News: सरिया से पीटकर किया लहुलूहान, चार पर प्राथमिकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:13 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:13 AM IST
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बस्ती। पुरानी बस्ती पुलिस ने सरिया और राॅड से पीटकर लहुलूहान करने के मामले में चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के पिपरी निवासी कमलेश चौधरी ने दर्ज एफआईआर में बताया कि 28 अगस्त को उनके भाई विनोद चौधरी अपने दोस्त अजय चौधरी के साथ गांव में टहल रहे थे। इस बीच विपक्षी ने विनोद पर रॉड और सरिया से हमला कर दिया। घटना में उनके भाई के सिर, माथा, नाक व आंख के पास काफी चोट आई है। दोस्त के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़े तो वह लोग भाग निकले। पुलिस ने पुरानी बस्ती के लखनोरा निवासी विकास चौधरी उर्फ विक्की, हड़िया निवासी संदीप कसौधन, लबदेइया खुर्द निवासी आशीष उर्फ अजीत और तेनुई निवासी अमन चौधरी के के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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