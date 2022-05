{"_id":"6270b3d72a4ac620db26d807","slug":"basti-road-accident-three-bike-riders-died","type":"story","status":"publish","title_hn":"बस्ती: बस की चपेट में आए बाइक सवार तीन बराती, दर्दनाक हादसे में मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 03 May 2022 10:18 AM IST