Basti News: गौर बाजार में आज सजेगा बाबा श्याम का दरबार

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गौर। बाजार में श्याम प्रेमी खाटू धाम मंडल के तत्वावधान में सोमवार को भव्य श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसमें बरेली की भजन प्रवाहिका बेबी अपर्णा मिश्रा और अनंत मिश्रा भजनों की अमृतवर्षा करेंगे। वहीं, कानपुर के विमल ठाकुर की ओर से बाबा श्याम का भव्य शृंगार किया जाएगा।मंडल के सदस्य किशन कसौधन ने बताया कि आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने सभी खाटू श्याम प्रेमियों से कार्यक्रम में अधिक-से-अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा श्याम के अलौकिक दरबार के दर्शन करने और भजन-कीर्तन का आनंद लेने की अपील की। संवाद