Basti News: साक्षरता दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली

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रैली में शामिल छात्र-छात्राएं अपने हाथों में साक्षरता के प्रेरक संदेशों वाली रंग-बिरंगी तख्तियां, बैनर और पोस्टर लेकर चल रहे थे। बच्चों ने गांवों की गलियों और मुख्य चौराहों का भ्रमण करते हुए नारे लगाए। दीप से दीप जलाएंगे, साक्षर बस्ती बनाएंगे और अंगूठा हटाओ कलम उठाओ, देश को आगे बढ़ाओ जैसे गगनभेदी नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।ग्रामीणों ने जगह-जगह रैली का स्वागत किया। शिक्षकों ने ग्रामीणों को उल्लास योजना के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जो किसी कारणवश पढ़ना-लिखना नहीं सीख पाए, उन्हें चिह्नित कर साक्षर बनाने पर जोर दिया। अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने और स्वयं भी साक्षरता मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की।वहीं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय इटई खजुरी और प्राथमिक विद्यालय डगडौवा में भी रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को साक्षर बनाने का संकल्प लिया गया। डीसी कम्युनिटी सत्येंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सभी ब्लाॅकों में यह रैली निकाली गई है। 1 से 14 सितंबर तक साक्षरता पखवारा मनाया जाएगा।