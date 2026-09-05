Basti News: वांछित दो वारंटियों पर कुर्की की कार्रवाई

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प्रभारी निरीक्षक हर्रैया संजय कुमार के अनुसार बिहारी भलुहिया निवासी रामवृक्ष के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज है। वहीं, हनुामनगढ़ी वार्ड नंबर दो निवासी गंगा सोनकर के खिलाफ आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपी न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी उपस्थिति छिपा रहे थे।न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार सुबह पुलिस टीम ने दोनों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि वांछित और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। कुर्की की कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक इंद्रेश यादव, कांस्टेबल शिव यादव, धर्मेंद्र यादव, वीरेंद्र पाल आदि शामिल रहे।