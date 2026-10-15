Basti News: एथलेटिक्स खेलों में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:34 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:34 AM IST
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बस्ती। वाराणसी में 15 से 16 अक्तूबर तक आयोजित प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों का चयन-ट्रायल बुधवार को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में किया गया। सफल खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया। अब ये खिलाड़ी वहां धमाल मचाएंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि चयन-ट्रायल के बाद टीम घोषित कर दी गई है। शाम को टीम रवाना भी हो गई। संवाद
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