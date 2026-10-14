Basti News: आशाओं का कार्य बहिष्कार, दस्तक अभियान प्रभावित

विज्ञापन

मंच की राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्री श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने करीब एक वर्ष पहले आशा, संगिनी और अन्य विभागों के कर्मचारियों के मानदेय व प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की थी। उनके अनुसार, अन्य विभागों के कर्मचारियों के मानदेय और प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन आशा और संगिनी कार्यकर्ताओं को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है।उन्होंने कहा कि संगठन लगातार सरकार से संपर्क कर अपनी मांगें रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। इसी के विरोध में आंदोलन के दूसरे चरण के तहत 13 अक्तूबर से कार्य बहिष्कार शुरू किया गया है, जो 31 अक्तूबर तक जारी रहेगा। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। प्रदर्शन में विमला यादव, किरन वर्मा, निर्मला, बिंदु चौधरी, विमलावती, रेनू पांडेय, चंदा गौड़, सुनीता यादव, प्रतिमा सिंह, रिंकू मिश्रा और राजलक्ष्मी सहित कई आशा व संगिनी कार्यकर्ता शामिल रहीं।