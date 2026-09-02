Basti News: चोरी की दो बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार

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बनकटी। लालगंज पुलिस ने चोरी की दो बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि एक सितंबर को हथियांव निवासी रोहित कान्हूं ने और वाल्टरगंज क्षेत्र के झलहरिया गांव निवासी सुनील ने 30 अगस्त को अपनी बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुखबिर की सूचना पर वाल्टरगंज के झलहरिया निवासी अनिल कुमार को बुधवार को लालगंज थाना क्षेत्र के लालगंज-बारीघाट मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर दोनों बाइक बरामद की गई हैं। संवाद