Basti News: दो लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

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महराजगंज। कप्तानगंज पुलिस ने मंगलवार देर रात तेलियाडीह पंचायत भवन के पास से अवैध देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 11 पाउच में करीब दो लीटर शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक अनिल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गश्त के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान धर्म सिंहपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार (48) के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके उसका चालान किया गया है। संवाद