फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Accusations of misbehaving with the police and holding a Naib Tehsildar captive during the idol immersion procession.

Basti News: मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस से अभद्रता व नायब तहसीलदार को बंधक बनाने का आरोप

Sat, 24 Oct 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Accusations of misbehaving with the police and holding a Naib Tehsildar captive during the idol immersion procession.
बभनान। नगर पंचायत बभनान में स्थापित दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए विवाद में बभनान के व्यापारियों, भाजपा नेता समेत 10 नामजद व अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। यह कार्रवाई गोंडा जिले के खोड़ारे थाने में हुई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज की और अधिकारियों के काम में बाधा पहुंचाई। नायब तहसीलदार बंधक बनाने का भी आरोप है।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, 20 अक्तूबर को खोड़ारे थाना क्षेत्र में 220 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना था। इनमें से 205 प्रतिमाओं का विसर्जन शाम करीब 6:35 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया था। इसके बाद बभनान की ओर से पहुंची 15 प्रतिमाओं के आयोजक और उनके साथ आए लोग निर्धारित घारीघाट के उत्तरी-दक्षिणी छोर पर विसर्जन करने के निर्देश का विरोध करने लगे।
विज्ञापन

आरोप है कि कुछ लोग पूर्व निर्धारित स्थान पर ही प्रतिमा विसर्जित करने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस का कहना है कि जिस पुल के पास विसर्जन करने का प्रयास किया जा रहा था, वहां की रेलिंग और पाइप काफी जर्जर थे। इससे हादसे की आशंका थी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा का हवाला देकर लोगों को निर्धारित घाट पर विसर्जन करने के लिए समझाया गया, लेकिन विवाद बढ़ गया। पुलिस के अनुसार, विवाद के कारण शेष 15 प्रतिमाओं का विसर्जन रात करीब 10 बजे तक कराया जा सका।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी मामले में पुलिस ने आरोपियों राजकुमार अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, शुभम कौशल, संजू उर्फ बाबा, आशीष गुप्ता, रंजीत गुप्ता, राधे जायसवाल, राधे कमलापुरी और राजेश कमलापुरी को नामजद किया है। प्राथमिकी में सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने, गलत तरीके से रास्ता रोकने आदि धाराएं शामिल हैं। थानाध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed