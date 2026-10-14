Basti News: बड़ेवन चौराहे पर महिला आरक्षी और एनसीसी कैडेट्स ने संभाली यातायात व्यवस्था

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एएसपी श्यामकांत, सीओ सिटी/ यातायात कुलदीप सिंह यादव, आरटीओ प्रवर्तन सुरेश मौर्या, पीटीओ शिवकुमार मिश्र, शहर कोतवाल बृजानंद सिंह व प्रभारी यातायात कुलदीप त्रिपाठी की मौजूदगी में यातायात की कमान महिला आरक्षियों एवं एनसीसी महिला कैडेट को सौंपी गई। इन लोगों ने चौराहे पर खड़े होकर कुशल संकेतों के माध्यम से यातायात का संचालन किया।आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। महिला आरक्षियों एवं कैडेटों ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, बिना नशे के वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग न करने तथा यातायात संकेतों का पालन करने के लिए पंफलेट वितरित किया। इस मौके पर उपनिरीक्षक शाइस्ता खान, अनुपम त्यागी आदि मौजूद रहे।