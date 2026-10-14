फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   A female constable and NCC cadets managed the traffic at Badevan Crossing.

Basti News: बड़ेवन चौराहे पर महिला आरक्षी और एनसीसी कैडेट्स ने संभाली यातायात व्यवस्था

Wed, 14 Oct 2026 03:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
A female constable and NCC cadets managed the traffic at Badevan Crossing.
बड़ेवन चौराहे पर यातायात जागरूकता का संदेश दे रही महिला आरक्षी एवं एनसीसी कैडेट। स्रोत- पुलिस
बस्ती। मिशन शक्ति फेज-6 के तहत मंगलवार को बड़ेवन चौराहे पर यातायात सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महिला आरक्षी एवं महिला एनसीसी कैडेट ने यातायात व्यवस्था संभाली। राहगीरों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करके पंफलेट दिया गया।
विज्ञापन

एएसपी श्यामकांत, सीओ सिटी/ यातायात कुलदीप सिंह यादव, आरटीओ प्रवर्तन सुरेश मौर्या, पीटीओ शिवकुमार मिश्र, शहर कोतवाल बृजानंद सिंह व प्रभारी यातायात कुलदीप त्रिपाठी की मौजूदगी में यातायात की कमान महिला आरक्षियों एवं एनसीसी महिला कैडेट को सौंपी गई। इन लोगों ने चौराहे पर खड़े होकर कुशल संकेतों के माध्यम से यातायात का संचालन किया।
विज्ञापन

आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। महिला आरक्षियों एवं कैडेटों ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, बिना नशे के वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग न करने तथा यातायात संकेतों का पालन करने के लिए पंफलेट वितरित किया। इस मौके पर उपनिरीक्षक शाइस्ता खान, अनुपम त्यागी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed