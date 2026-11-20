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थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी मालिक और चालक के बीच विवाद हुआ था। चालक कार छोड़कर भाग गया था। सूचना पर पहुंचे गाड़ी मालिक कार को बाहर निकलवाकर साथ ले गए। अभी तहरीर नहीं मिली है। गाड़ी की देखभाल करने वाले गोरखपुर निवासी लक्की सिंह ने पुलिस को बताया कि कार उनकी बहन संजना सिंह के नाम पर है, जो लखनऊ में रहती हैं।बुधवार को चालक निपिन सिंह उन्हें और उनके परिवार को लखनऊ से अयोध्या दर्शन कराने लाया था। किसी बात को लेकर गाड़ी मालिक और चालक के बीच विवाद हो गया। इसके बाद चालक परिवार को अयोध्या के एक होटल में छोड़कर कार लेकर चला गया। संवाद