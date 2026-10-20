Basti News: रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पीछे जलेगा 22 फुट ऊंचा रावण का पुतला

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पुरानी बस्ती। विजयदशमी पर सोमवार को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पीछे हर वर्ष की भांति इस बार भी 22 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। रावण दहन के माध्यम से लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा। पर्व को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह है। संवाद