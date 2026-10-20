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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   A 22-foot-tall effigy of Ravana will be burnt behind the Railway Station Colony.

Basti News: रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पीछे जलेगा 22 फुट ऊंचा रावण का पुतला

Tue, 20 Oct 2026 03:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:38 AM IST
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A 22-foot-tall effigy of Ravana will be burnt behind the Railway Station Colony.
पुरानी बस्ती। विजयदशमी पर सोमवार को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पीछे हर वर्ष की भांति इस बार भी 22 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। रावण दहन के माध्यम से लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा। पर्व को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह है। संवाद
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