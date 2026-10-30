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Basti News: बाल संप्रेक्षण गृह में चार जिलों के 90 किशोर मिले

Fri, 30 Oct 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:56 AM IST
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90 juveniles from four districts were found in the juvenile observation home.
बस्ती। जनपद न्यायाधीश शमसुल हक ने बृहस्पतिवार को पचपेड़िया मार्ग स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान संप्रेक्षण गृह में बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर और मेरठ के 90 किशोर निरुद्ध मिले। जनपद न्यायाधीश ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और खानपान की जानकारी ली। साथ ही उन्हें पढ़ाई के साथ खेल-कूद में भी रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
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निरीक्षण के दौरान बस्ती के 24, संतकबीरनगर के 40, सिद्धार्थनगर के 25 और मेरठ का एक किशोर संप्रेक्षण गृह में मिला। अधिकारियों ने रसोईघर और बाथरूम का निरीक्षण किया। वहां साफ-सफाई दुरुस्त मिली। पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध थीं। निरीक्षण के दौरान एक बच्चा पुस्तकालय में पढ़ाई करता हुआ भी मिला।
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बच्चों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें समय से उचित आहार मिल रहा है। जनपद न्यायाधीश ने संप्रेक्षण गृह में खाली स्थान पर उगाई गई सब्जियों का भी जायजा लिया। दूसरे जिलों के बच्चों को उनके माता-पिता और रिश्तेदारों से मिलने के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड राज बाबू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार प्रथम, सीओ सदर मानसी दहिया और एसडीएम सदर प्रमोद कुमार मौजूद रहे।
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