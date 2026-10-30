फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   70 athletes from Basti division will showcase their prowess at the state-level athletics competition.

Basti News: राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे बस्ती मंडल के 70 खिलाड़ी

Fri, 30 Oct 2026 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
70 athletes from Basti division will showcase their prowess at the state-level athletics competition.
रेलवे स्टेशन से प्रयागराज रवाना होते ​खिलाड़ी स्रोत विभाग
बस्ती। प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 30 अक्तूबर से तीन नवंबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बस्ती मंडल की 70 सदस्यीय टीम बृहस्पतिवार को रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। टीम में 36 बालक और 34 बालिकाएं शामिल हैं। प्रतियोगिता में बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर के चयनित खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
विज्ञापन



टीम में बस्ती जिले से 16 बालक और 20 बालिकाएं, संतकबीरनगर से 13 बालक और सात बालिकाएं तथा सिद्धार्थनगर से सात बालक और सात बालिकाएं शामिल हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।
विज्ञापन

उन्होंने उम्मीद जताई कि मंडल के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाएंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज के आदेश पर जिले के शारीरिक शिक्षक प्रभाकर रंजन ओझा की प्रतियोगिता में विशेष ड्यूटी लगाई गई है। बालिका टीम की मैनेजर पूर्णिमा तिवारी और रेखा तथा बालक टीम के मैनेजर शैलेंद्र कुमार और विनय कुमार शाह हैं। टीम के साथ कोच के रूप में जोखू प्रसाद, राजकुमार यादव, हरीश सिंह और प्रभाकर सिंह भी रवाना हुए हैं। मंडल के एथलीट अमित कुमार यादव, रमेश चंद्र गुप्ता और विवेक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed