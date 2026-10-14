Basti News: गायघाट में 57.24 फीसदी मतदान, प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद

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मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित समय के अनुसार कराया गया। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के इंतजाम रहे और प्रशासनिक अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रहे। पूरे दिन मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पीठासीन अधिकारी रवि प्रकाश के अनुसार, कुल 498 मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें 269 महिलाएं और 229 पुरुष शामिल रहे। अब दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों को मतगणना और परिणाम का इंतजार है। बृहस्पतिवार को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसके बाद वार्ड को नया सभासद मिलेगा।

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कुदरहा। नगर पंचायत गायघाट के वार्ड नंबर सात, बाबा चेतनदास नगर में सभासद पद के लिए मंगलवार को उप चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कुल 870 मतदाताओं में से 498 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह वार्ड में 57.24 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव मैदान में उतरीं रेनू देवी और पूजा अग्रहरि का राजनीतिक भविष्य मतपेटियों में बंद हो गया है।