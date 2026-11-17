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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 17 नवंबर से निर्वाचक नामावलियों को फिर से पुनरीक्षण होने जा रहा है। जिले में 31 अक्तूबर 2026 तक मतदाताओं की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इसमें 962393 पुरुष और 798648 महिला मतदाता शामिल हैं। 18 से 19 वर्ष उम्र के कुल 34088 नए मतदाता हैं। इस सूची का प्रकाशन मंगलवार को बूथवार कर दिया जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 28 दिसंबर तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा।इसके बाद अनंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी। जिले में 2282 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक बूथ रुधौली विधानसभा क्षेत्र में 508 हैं। इसके अलावा महादेवा में 462, हर्रैया में 457, कप्तानगंज में 434 और बस्ती सदर में 421 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद बीएलओ की टीम मौजूद रहेगी। राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट एवं आम मतदाता से आपत्तियां लेने के बाद उसके निस्तारण में अहम भूमिका निभाएंगे।नई मतदाता सूची में प्रत्येक विधानसभा से औसत 15 हजार मतदाता कम हुए हैं। सूची से हटाए गए मतदाताओं का दोबारा सत्यापन भी किया जा चुका है। इसके बाद भी आयोग की ओर से एक बार फिर आपत्तियों के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। वर्तमान लिंगानुपात औसत 830 का है। जबकि आबादी के लिहाज से जिले भर में 58.06 प्रतिशत मतदाता बनाए गए हैं।विधानसभावार मतदाताओं का आंकड़ाहर्रैयाकुल मतदाता- 354452पुरुष मतदाता- 193246महिला मतदाता- 161202कप्तानगंजकुल मतदाता- 341914पुरुष मतदाता- 186410महिला मतदाता- 155502रुधौली कुल मतदाता- 398627पुरुष मतदाता- 219190महिला मतदाता- 179435बस्ती सदरकुल मतदाता- 327339पुरुष मतदाता- 177636महिला मतदाता- 149756महादेवाकुल मतदाता- 338665पुरुष मतदाता- 185911महिला मतदाता- 152753कोट:: मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर को कर दिया जाएगा। इसके बाद विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। जिन मतदाता का नाम छूट गया है या अन्य कोई समस्या है उसका निस्तारण पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। इसके लिए सभी जिम्मेदारों को निर्देश दिए जा चुके हैं। -कृत्तिका ज्योत्स्ना, डीएम।