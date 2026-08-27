Basti News: 133 पुलिसकर्मियों को मिली 13.30 लाख प्रोत्साहन राशि

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बस्ती। महाकुंभ के दौरान उत्कृष्ट और समर्पित सेवा देने वाले जनपद के 133 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के एवज में 13.30 लाख रुपये की प्रोत्साहन धनराशि उनके खातों में भेजी गई है। शेष 121 पुलिस कर्मी जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर जीआरपी और अन्य स्थानों पर सेवारत हैं, उनको भी जल्द ही 12.20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। एसपी डॉ. यशवीर सिंह के मुताबिक जनपद से महाकुंभ मेले में 254 पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ निभाई थी। संवाद