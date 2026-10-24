Basti News: 12,235 गरीब परिवारों को मिलेगा आवास योजना का लाभ

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यह धनराशि मिलने के बाद लाभार्थी अपने आवास का निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे। योजना के तहत उन परिवारों का चयन किया जाता है जिनके पास पक्का घर नहीं है। जिले में 12 हजार 235 लाभार्थियों की पात्रता जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। शासन स्तर से प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब धनराशि सीधे खातों में भेजी जाएगी। पहली किस्त के बाद आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर अगली किस्तें जारी होंगी। विभाग की प्राथमिकता है कि पात्र परिवारों को समय पर धनराशि मिले।बताया गया कि प्रधानमंत्री में 10170 और मुख्यमंत्री आवास योजना में 2065 का लक्ष्य दिया गया था। डीआरडीए के परियोजना निदेशक आनंद गुप्त ने बताया कि पीएम आवास योजना और सीएम आवास योजना के अंतर्गत सत्यापन पूर्ण होने के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है। जल्द ही आवास निर्माण को प्रथम किस्त प्रत्येक लाभार्थियों के खाते में भेजने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।ब्लॉकवार मुख्यमंत्री आवास की संख्याविभागीय रिपोर्ट के अनुसार, जिले के विभिन्न ब्लॉकों में आवास आवंटित किए गए हैं। बहादुरपुर में 144, बनकटी 185, बस्ती 121, दुबौलिया 131, गौर 121, हर्रैया 134, कप्तानगंज 195, कुदरहा 157, परशुरामपुर 228, रामनगर 145, रुधौली 128, सल्टौआ गोपालपुर 159, सांऊघाट 99, विक्रमजोत 118 मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए लक्ष्य है। कुल 14 ब्लॉकों को 2,065 आवास दिए गए हैं, जिसमें एससी और सामान्य वर्ग के लोग शामिल हैं। वहीं,ब्लॉकवार प्रधानमंत्री आवास की संख्याबहादुरपुर 777, बनकटी 669, बस्ती 486, दुबौलिया 976, गौर 1,380, हर्रैया 675, कप्तानगंज 475, कुदरहा 1,705, परशुरामपुर 950, रामनगर 362, रुधौली 271, सल्टौआ गोपालपुर 445, सांऊघाट 585, विक्रमजोत 414 समेत कुल लक्ष्य 10,170 है।