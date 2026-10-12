Bareilly News: रामगंगा में डूबने से युवक की मौत

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मीरगंज। थाना क्षेत्र के कपूरपुर गांव निवासी 23 वर्षीय अंकित सिंह की रामगंगा में डूबने से मौत हो गई। शनिवार सुबह नदी में नहाते समय गहरे पानी में जाने के बाद अंकित लापता हो गया था। उसकी तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसके शव को खोज निकाला।पुलिस के मुताबिक, कपूरपुर गांव निवासी अंकित सिंह शनिवार सुबह अपने भाई आदेश सिंह के साथ रामगंगा नदी में नहाने गया था। नहाते समय दोनों भाई गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आदेश सिंह को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अंकित नदी के बहाव में बह गया।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू कराया। युवक का कोई सुराग नहीं मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने रविवार को अंकित का शव खोज निकाला। इसकी खबर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सीओ अजय कुमार के अनुसार, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।