Bareilly News: ट्रेन से गिरकर युवक की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:42 AM IST
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मीरगंज। बरेली-दिल्ली रेलमार्ग पर नगरिया सादात रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह ट्रेन से गिरकर बिहार निवासी एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, बिहार के जिले गोपालगंज के गांव सोनबरसा निवासी चंदन यादव शुक्रवार सुबह ट्रेन से बरेली से दिल्ली की ओर जा रहे थे।
ट्रेन जैसे ही नगरिया सादात स्टेशन के पास गुगई फाटक के निकट पहुंची, तभी चंदन ट्रेन से नीचे गिर गया। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद
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ट्रेन जैसे ही नगरिया सादात स्टेशन के पास गुगई फाटक के निकट पहुंची, तभी चंदन ट्रेन से नीचे गिर गया। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद
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