Bareilly News: युवतियों को चाहिए अच्छी सैलरी वाला पति, युवकों को कुशल गृहिणी की चाहत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

काउंसलर तृप्ति शुक्ला उर्फ सोनल के मुताबिक, काउंसलिंग में सिर्फ युवकों-युवतियों को ही नहीं, जरूरत पड़ने पर दोनों परिवारों को भी बातचीत में शामिल किया गया। नौकरी, आर्थिक जिम्मेदारियां, परिवार के साथ रहना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ससुराल पक्ष से सामंजस्य और एक-दूसरे की अपेक्षाओं जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा कराई गई। इसका उद्देश्य शादी से पहले युवाओं को रिश्ते की वास्तविकता और जिम्मेदारियों का अहसास कराना है।महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडेय ने कहा कि शादी से पहले संवाद, बाद में कम विवाद की सोच के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र की शुरुआत की है। 16 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 108 प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर संचालित हैं। प्रदेश में बरेली और शामली में केंद्र चल रहे हैं।अलग रहकर नौकरी करना चाहती थी युवतीहाफिजगंज के एक मामले में युवती शादी के बाद ससुराल और परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह अलग रहकर नौकरी करना चाहती थी, जबकि परिवार इसके पक्ष में नहीं था। काउंसलिंग में दोनों पक्षों और उनके माता-पिता को बैठाकर बातचीत कराई गई। परिवार के साथ रहने के फायदे और बच्चों की देखभाल में मिलने वाली मदद समेत दूसरे पहलुओं पर चर्चा हुई। तब दोनों पक्षों में सहमति बनी और शादी तय हो गई।नीले ड्रम की घटना को याद कर डरा युवकशहर निवासी युवक के मन में नीले ड्रम से जुड़ी चर्चित हत्या की घटना को लेकर डर बैठ गया था। काउंसलिंग में समझाया गया कि किसी एक आपराधिक घटना के आधार पर सभी रिश्तों को नहीं देखना चाहिए। मतभेद होने पर संवाद या सम्मानजनक अलगाव का रास्ता हिंसा से बेहतर है। काउंसलिंग के बाद युवक का डर कम हुआ। वह शादी के लिए तैयार हो गया।अधिक आय भी अपेक्षाओं का हिस्साकाउंसलर के अनुसार, कुछ मामलों में युवतियों की अपेक्षा होती है कि जीवनसाथी की आय अधिक हो। वहीं युवक भी नौकरी, परिवार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर शर्तें रखते हैं। ऐसे में अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया जाता है। लड़कों को अब उनकी आय में ही गुजारा करने वाली कुशल गृहिणी चाहिए।