Bareilly News: युवक ने घर में फंदा लगाकर की आत्महत्या
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:41 AM IST
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मीरगंज। थाना क्षेत्र के ग्राम हुरहुरी में शुक्रवार को युवक प्रभात (18) ने आत्महत्या कर ली। उसने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजकर कारणों की जांच तेज कर दी है।
परिजनों ने बताया कि प्रभात ने यह कदम क्यों उठाया, इस बात की फिलहाल किसी को कोई जानकारी नहीं है। वे इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध और असमंजस में हैं। उसकी मौत पर घर में मातम पसर गया है। घटना के बाद फील्ड यूनिट की टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्यों को एकत्रित किया।
सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले में परिजनों से पूछताछ की गई है। अभी तक आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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परिजनों ने बताया कि प्रभात ने यह कदम क्यों उठाया, इस बात की फिलहाल किसी को कोई जानकारी नहीं है। वे इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध और असमंजस में हैं। उसकी मौत पर घर में मातम पसर गया है। घटना के बाद फील्ड यूनिट की टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्यों को एकत्रित किया।
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सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले में परिजनों से पूछताछ की गई है। अभी तक आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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