Bareilly News: महिला के कुंडल नोचे, तीन गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:51 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:51 AM IST
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बरेली। बारादरी थाना पुलिस ने महिला के कुंडल नोचने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नवादा शेखान निवासी रामेश्वरी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 सितंबर की शाम वह हरूनगला स्थित अपनी रिश्तेदारी से लौटते वक्त गणेशपुरम के गेट पर ऑटो का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान तीन अज्ञात बाइक सवारों ने पीछे से झपट्टा मारकर उनके कुंडल नोच लिए और भाग गए। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए शहर में अलग-अलग स्थानों पर लगे 300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन के रोशर कोठी निवासी नितिन मिश्रा, कैंट थाना क्षेत्र के झील गौटिया निवासी अभिषेक कश्यप और फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव कल्याण निवासी अभिषेक राठौर हैं। आरोपियों ने झपटमारी की बात स्वीकार की है।
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