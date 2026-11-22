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बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव पिंदारी अशोक निवासी नैन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई छत्रपाल 31 मई 2021 को सुबह छह बजे खेत पर गया था। छत्रपाल दोपहर को घर नहीं आए तो उनका लड़का राकेश खेत पर गया। वहां छत्रपाल नहीं मिले। देर रात तक उनका पता नहीं चला।अगले दिन सुबह फिर गांव व परिवार के लोगों ने गन्ने के खेतों में तलाश की तो छत्रपाल का शव राम सिंह के खेत में मिला। गांव के रामसिंह, हरपाल ने बताया कि कल रानू और नरपत की छत्रपाल से मारपीट हो गई थी। रानू व नरपत ने उसके भाई छत्रपाल की हत्या कर लाश खेत में फेंक दी।जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। जिरह के दौरान सामने आया कि जो भी गवाह पेश किए गए उनमें कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। तीन गवाह तो घटना वाले दिन गांव में थे ही नहीं। पुलिस ने आला कत्ल के रूप में जो डंडा दाखिल किया उस पर खून के निशान भी नहीं मिले थे।अदालत ने पाया कि मामले की विवेचना में भी लापरवाही की गई है। गवाहों ने कई तथ्यों को छिपाया भी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रानू और नरपत को दोषमुक्त करार दिया है।