Bareilly News: पड़ोसी का कुत्ता भौंका तो सगे भाइयों ने गड़ासे से काट डाला
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के मानपुर चिकटिया गांव में पालतू कुत्ते के भौंकने से नाराज दो सगे भाइयों ने पहले उसे लाठियों से पीटा, फिर उसकी गर्दन गड़ासे से काट दी। कुत्ते के मालिक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों घर से भाग निकले हैं।
गांव के अबन कुमार ने कैंट थाना प्रभारी को बताया कि 14 सितंबर की रात उनका पालतू कुत्ता भौंक रहा था। इससे नाराज उनके पड़ोसियों अंकित व खेमपाल ने कुत्ते को लाठी से पीटना शुरू किया। शोर सुनकर उनके पिता नत्थूलाल व परिवार की महिलाएं घर से निकल आईं। तब दोनों आरोपियों ने गड़ासे से गर्दन काटकर उनके कुत्ते को मार डाला।
अबन ने आरोप लगाया कि कुत्ते की जान बचाने की कोशिश की तो दोनों हमलावरों ने उनके पिता व अन्य परिजन को भी जान से मारने की धमकी दी। आरोप लगाया कि अगले दिन भी अंकित और खेमपाल बार-बार उनके घर आकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोनों उनके कुत्ते से चिढ़ते थे और अक्सर उसे डंडे से पीटते रहते थे। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गांव के अबन कुमार ने कैंट थाना प्रभारी को बताया कि 14 सितंबर की रात उनका पालतू कुत्ता भौंक रहा था। इससे नाराज उनके पड़ोसियों अंकित व खेमपाल ने कुत्ते को लाठी से पीटना शुरू किया। शोर सुनकर उनके पिता नत्थूलाल व परिवार की महिलाएं घर से निकल आईं। तब दोनों आरोपियों ने गड़ासे से गर्दन काटकर उनके कुत्ते को मार डाला।
विज्ञापन
अबन ने आरोप लगाया कि कुत्ते की जान बचाने की कोशिश की तो दोनों हमलावरों ने उनके पिता व अन्य परिजन को भी जान से मारने की धमकी दी। आरोप लगाया कि अगले दिन भी अंकित और खेमपाल बार-बार उनके घर आकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोनों उनके कुत्ते से चिढ़ते थे और अक्सर उसे डंडे से पीटते रहते थे। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन