यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज: बरेली में ओलावृष्टि के बाद झमाझम बारिश, अगले तीन दिन बरसात का यलो अलर्ट

धान, गन्ना समेत अन्य फसलें प्रभावित

बीते दिनों हुई लगातार बारिश से किसानों की धान की फसल खेत में बिछ गई थी। बुधवार शाम फिर ओलावृष्टि और बारिश होने से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है। गन्ने और खेतों में पानी भरने से उड़द, मूंग, तिल समेत अन्य दलहनी-तिलहनी फसलों पर भी संकट गहरा गया है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, जिले में 5.44 लाख से अधिक किसान हैं। इस वर्ष डेढ़ लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में धान की फसल है। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि किसानों से खेतों से जलनिकासी की व्यवस्था करने की अपील की है। जिन किसानों ने फसल का बीमा कराया है, उन्हें नुकसान की सूचना संबंधित टोल-फ्री नंबर पर देने की सलाह दी गई है।