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धनंजय शर्मा ने बताया कि ट्यूबवेल व पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। सफाई कर्मचारी के नहीं आने से गलियां गंदी रहती हैं। नालियों में कीचड़ भरा रहता है। अरविंद रैना ने बताया कि जलभराव की समस्या बनी हुई है, इसका हल निकालना जरूरी है। कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट जल्द बनवाया जाए। कूड़ा वाहनों के आने के बावजूद लोग प्लाटों में कचरा फेंककर गंदगी फैला रहे हैं।ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि सड़कों पर अवैध कार पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। लोग अपने घरों के सामने या कहीं भी वाहन खड़े कर देते हैं। घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं। नियम है कि बिल जमा होने पर बिजली नहीं कटेगी, बावजूद लाइट कट जा रही है। सावित्री देवी, किशोरी लाल, कन्हैयालाल, ललित सिन्हा, सुरेंद्र सिंह गोसाईं, मातवर सिंह, राज बहादुर आदि ने भी कुछ ऐसी ही समस्याएं बताईं।पांच सौ घरों तक नहीं पहुंच रहा पानीकाली मंदिर रोड पर दो साल पहले ट्यूबवेल व पानी की टंकी लगाई गई थी। इससे आधे घरों में पानी आ रहा है, जबकि 500 घरों में अब तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इससे लोगों के घरों में पानी का संकट बना हुआ है। - मोहनराममैं गली नंबर पांच में 30 साल से रह रही हूं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनाई गई। इससे आवागमन में समस्या होती है। बरसात में जलभराव होने से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों के घरों में भी पानी भर जाता है। - शांति देवीवार्ड में कुत्तों व बंदरों का आतंक बढ़ गया है। निगम की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क बनाने के बाद 10 माह से नाले पर पुलिया बनाना छोड़ दिए हैं। इस ओर नगर निगम का ध्यान नहीं जा रहा है। - शेर सिंहगलियों की सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। यहां तक कि नालियों की सफाई भी ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। सफाई कर्मी रोजाना नहीं आते हैं। इससे समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। - कुलदीप सिंहपार्षद ने भी गिनाईं समस्याएंआलोकनगर में पहले सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। अब काफी हद तक सुधार हुआ है। कुछ गलियों में अभी सड़कें नहीं बन सकी हैं। कुछ सड़कें बोर्ड से पास हो चुकी हैं, शासन से बजट न मिलने के कारण काम नहीं पा रहा है। पानी की समस्या के लिए कई बार जलकल के अधिकारियों से बैठकर वार्ता की, लेकिन निस्तारण नहीं हो सका। बंदरों व कुत्तों का आतंक बहुत है। इसके लिए नगर निगम से शिकायत की जाती है। - अरब सिंह यादव, पार्षद