Bareilly News: वीटीएम मिलीं पर जांच किट नहीं, बदायूं भेजेंगे सैंपल

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पिछले सप्ताह एक महिला स्वाइन फ्लू की चपेट में मिली तो जिले में अलर्ट घोषित हुआ। जांच, इलाज, भर्ती प्रकिया की तैयारियों की कवायद शुरू हुई। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में दवाएं हैं, बेड हैं पर जांच की व्यवस्था नहीं है। दरअसल, स्वाइन फ्लू वायरस की जांच ट्रूनॉट और आरटीपीसीआर मशीन से होती है। जिला अस्पताल की बीएसएल-2 लैब में आरटीपीसीआर मशीन खराब है।इसलिए स्वाइन फ्लू वायरस की जांच ट्रूनॉट मशीन से करने की तैयारी है। मरीजों का सैंपल लेने के लिए वीटीएम हैं, लेकिन जांच के लिए किट नहीं है। एडीएसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित ने कहा कि ऑर्डर हो चुका है। दो से तीन दिन में मिलने की संभावना है। तब तक स्वाइन फ्लू के संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की जांच और जरूरी परामर्श देने के निर्देश डॉक्टरों को दिए हैं। अगर गंभीर मामला होगा तो सैंपल बदायूं जिला अस्पताल में जांच को भेजा जाएगा।