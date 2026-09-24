Bareilly News: परिवार परामर्श केंद्र में न्याय के लिए भटक रही पीड़िता

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मीरगंज। घरेलू उत्पीड़न की शिकायत के निस्तारण में देरी से महिला न्याय के लिए भटक रही है। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में कार्रवाई लंबित रहने से वह परेशान है। दुनका निवासी गुलशन ने शाही थाने में 13 अगस्त को शिकायत कर पति, ससुर और देवर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह शिकायत मीरगंज स्थित परिवार परामर्श केंद्र में भेज गई थी। गुलशन ने बताया कि उनको हर शनिवार केंद्र में बुलाया गया। वह निर्धारित तारीखों पर पहुंचती रहीं लेकिन ससुराल पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद 19 सितंबर को परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी ने समझौते की कार्यवाही निरस्त कर दी। उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर शाही थाने की महिला कांस्टेबल को देने को कहा। आरोप है कि यह रिपोर्ट थाने तक नहीं पहुंची। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि रिपोर्ट नहीं पहुंचने पर मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। किसी भी लापरवाही पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।