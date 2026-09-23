Bareilly News: मरीज शिफ्ट होने के बाद अर्बन अस्पताल सील

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बीते दिनों आईजीआरएस पर प्राप्त अर्बन अस्पताल का मानक दरकिनार कर संचालन की शिकायत पर सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने जांच कमेटी गठित की थी। स्थलीय निरीक्षण के बाद खामियों पर ऑपरेशन थिएटर और पैथोलॉजी भी अवैध संचालित मिलने पर सील किया था।दूसरी बार शिकायत में हॉस्पिटल इंचार्ज के दो अस्पतालों में सेवा देने और सील खोलकर ओटी, पैथलैब दोबारा संचालन का आरोप था। आरोप की पुष्टि के बाद फिर कार्रवाई की गई। साथ ही, हॉस्पिटल इंचार्ज ने उनके अभिलेख फर्जी तरीके से प्रयोग करने का शपथपत्र दिया था।इसके बाद सीएमओ ने अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया। अस्पताल के दस्तावेजों का सत्यापन कराया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया। भर्ती मरीज शिफ्ट करने के निर्देश थे। मरीज शिफ्ट होने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अंसारी ने बताया कि अस्पताल सील करने के दौरान पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिना अनुमति सील खोलकर संचालन पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो