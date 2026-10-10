फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Uproar over cow slaughter in the morning; two accused arrested in an encounter in the evening.

Bareilly News: सुबह गोकशी पर हंगामा, शाम को मुठभेड़ में दो आरोपी किए गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 03:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
Uproar over cow slaughter in the morning; two accused arrested in an encounter in the evening.
आंवला। बदायूं रोड पर सिकरोड़ा गांव में शुक्रवार तड़के मुरादाबाद व संभल के गैंग ने गोकशी की घटना कर दी। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया।
विज्ञापन

दोपहर बाद पुलिस ने मुठभेड़ में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद के हैदर अली और संभल के शाहरुख के पैर में गोली लगी है। इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया।
सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा और पशु कटान के उपकरण बरामद किए। दो कारतूस और एक कार भी कब्जे में ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया। उन्होंने बताया कि वे अपने साथियों के साथ संरक्षित पशुओं का मांस बेचते हैं। बृहस्पतिवार रात बारिश के कारण उनकी गाड़ी खेत में फंस गई थी।
विज्ञापन

आरोपियों ने बताया कि वे संभल के छोटा और बिजनौर के सरदार उर्फ वीर सिंह के साथ रेकी करते थे। रात में संरक्षित पशुओं को मारकर मांस दूसरे शहरों में बेचते थे। हैदर अली पर मुरादाबाद और संभल में पहले से नौ मामले दर्ज हैं। सीओ ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed