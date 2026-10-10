Bareilly News: सुबह गोकशी पर हंगामा, शाम को मुठभेड़ में दो आरोपी किए गिरफ्तार

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दोपहर बाद पुलिस ने मुठभेड़ में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद के हैदर अली और संभल के शाहरुख के पैर में गोली लगी है। इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया।सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा और पशु कटान के उपकरण बरामद किए। दो कारतूस और एक कार भी कब्जे में ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया। उन्होंने बताया कि वे अपने साथियों के साथ संरक्षित पशुओं का मांस बेचते हैं। बृहस्पतिवार रात बारिश के कारण उनकी गाड़ी खेत में फंस गई थी।आरोपियों ने बताया कि वे संभल के छोटा और बिजनौर के सरदार उर्फ वीर सिंह के साथ रेकी करते थे। रात में संरक्षित पशुओं को मारकर मांस दूसरे शहरों में बेचते थे। हैदर अली पर मुरादाबाद और संभल में पहले से नौ मामले दर्ज हैं। सीओ ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संवाद