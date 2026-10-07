Bareilly News: नवजात के मुंह से खून आया तो अस्पताल में किया हंगामा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बदायूं शहर के महाराज नगर निवासी मोहित सैनी की पत्नी ने आठ दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। नवजात को 30 सितंबर को इस अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन के मुताबिक बच्चा वेंटिलेटर पर है। मंगलवार शाम नवजात को देखने पहुंचे मामा विकास बाबू ने पाया कि बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था। यह देखकर परिजन ने इलाज पर सवाल उठाते हुए हंगामा कर दिया। परिजन बच्चे का वीडियो बनाने लगे तो स्टाफ से मारपीट हो गई।सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि अस्पताल में हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस गई थी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बच्चा सुरक्षित है। परिवार चाहें तो कहीं और ले जाए। बाद में परिवार ने भी वहीं इलाज कराने पर सहमति दे दी। आपस में इलाज के बिल को लेकर दोनों पक्ष समझौता कर रहे हैं। मौके पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस लगाई गई है।