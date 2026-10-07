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Bareilly News: नवजात के मुंह से खून आया तो अस्पताल में किया हंगामा

Wed, 07 Oct 2026 03:09 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:09 AM IST
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Uproar at the hospital after a newborn vomited blood.
बरेली। चौकी चौराहा के पास स्थित बच्चों के अस्पताल में मंगलवार रात नवजात के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिवार ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद शांत कराया।
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बदायूं शहर के महाराज नगर निवासी मोहित सैनी की पत्नी ने आठ दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। नवजात को 30 सितंबर को इस अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन के मुताबिक बच्चा वेंटिलेटर पर है। मंगलवार शाम नवजात को देखने पहुंचे मामा विकास बाबू ने पाया कि बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था। यह देखकर परिजन ने इलाज पर सवाल उठाते हुए हंगामा कर दिया। परिजन बच्चे का वीडियो बनाने लगे तो स्टाफ से मारपीट हो गई।
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सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि अस्पताल में हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस गई थी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बच्चा सुरक्षित है। परिवार चाहें तो कहीं और ले जाए। बाद में परिवार ने भी वहीं इलाज कराने पर सहमति दे दी। आपस में इलाज के बिल को लेकर दोनों पक्ष समझौता कर रहे हैं। मौके पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस लगाई गई है।
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