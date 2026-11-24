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भुता थाना पुलिस के मुताबिक, बस बरेली से बीसलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बीसलपुर की तरफ से आगे-पीछे दो कारें बरेली की ओर आ रही थीं। अहिरोला चौराहे के पास बस चालक ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी बीच सामने से आ रही दोनों कारों से बस की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारों के परखचे उड़ गए।हादसे में अर्टिगा कार में सवार नेपाल के बाजुरा जिले के निवासी अर्जुन कामी (36) और चेतराज (35) की मौके पर ही मौत हो गई। अर्टिगा चला रहे दिल बहादुर राणा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी कार में सवार तीन अन्य लोगों को भी चोटें आईं। पीछे चल रही दूसरी कार में सवार दो लोग भी घायल हुए हैं। सीओ संदीप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस चालक की ओर से ओवरटेक करने का प्रयास किए जाने के दौरान यह दुर्घटना हुई। हादसे की विस्तृत जांच जारी है।