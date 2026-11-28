विज्ञापन

लक्ष्मीनारायण अब तक अपने घुटने के पांच ऑपरेशन निजी खर्च पर करा चुके हैं। इसमें करीब 11 लाख रुपये खर्च हुए हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अब आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना चाहते हैं। अस्पताल ने छठे ऑपरेशन के लिए करीब 3.50 लाख रुपये का खर्च बताया। आरोप है कि कॉलेज ने आयुष्मान कार्ड से डेढ़ लाख रुपये की सुविधा देने और शेष दो लाख रुपये खुद जमा करने को कहा।आयुष्मान नोडल अधिकारी अमित ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी ने आयुष्मान योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं की जांच की मांग की है।