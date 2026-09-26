Bareilly News: 14.4 करोड़ से पर्यटन को लगेंगे पंख

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जिला पर्यटन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि प्रस्तावों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से “परंपरा” पर्यटन एवं संस्कृति का वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा। यह क्षेत्र की कला और संस्कृति को एक मंच प्रदान करेगा।रिठौरा के श्री धर्महरि चित्रगुप्त धाम अड्डूपुरा जागीर और इज्जतनगर के कृष्णानगर स्थित मां काली माता मंदिर के विकास के लिए 2.16 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। यहां बहुउद्देशीय हॉल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और लैंड स्केपिंग जैसे कार्य कराए जाएंगे। संजय नगर गुरुद्वारा के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विकास के लिए 1.3 करोड़ रुपये तथा कालीबाड़ी स्थित श्री काली देवी मंदिर के लिए 1.14 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।मीरगंज तहसील के ग्राम आनंदपुर स्थित शिवजी महाराज एवं देवीजी मंदिर, भोजीपुरा विधानसभा के ग्राम सुरला गोलू स्थित देवता मंदिर, नवाबगंज के मनोकामना पूर्ण श्रीबालाजी मंदिर और बिथरी चैनपुर विधानसभा के आलमपुर जाफराबाद विकास खंड अंतर्गत ग्राम रम्पुरा बुजुर्ग स्थित मढ़ी संत बाबा राम दासजी पर भी विकास कार्य कराए जाएंगे। इन सभी कार्यों के लिए 4.8 करोड़ रुपये की लागत तय की गई है।इन सभी स्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए बहुउद्देशीय प्रसाधन हॉल, सुलभ शौचालय, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, क्यूआर कोड युक्त साइनेज, यात्री बेंच और लैंड स्केपिंग जैसे कार्य शामिल हैं।