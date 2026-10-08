{"_id":"6ac6fcd550913a0c6c092595","slug":"three-people-killed-after-bike-collides-with-dumper-in-bareilly-2026-10-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली में हादसा: सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से घुसी बाइक, दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली-नैनीताल हाईवे पर बुधवार शाम पांच बजे देवरनियां थाना क्षेत्र के गांव कठर्रा के पास सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से बाइक घुस गई। हादसे में दो भाइयों और उनके बहनोई की मौत हो गई। तीनों रुद्रपुर की एक फैक्टरी में काम करते थे और आंवला से रुद्रपुर जा रहे थे। बाइक बहनोई चला रहा था और हेलमेट नहीं लगाए था। हादसे के तीन घंटे बाद तीनों की पहचान हो सकी। विज्ञापन

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सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आंवला के गांव आसपुर निवासी डालचंद्र की ससुराल बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के गांव कैमुआ गौटिया में है। डालचंद्र और गांव कैमुआ गौटिया निवासी उसके साले नन्हे व ओमेंद्र रुद्रपुर की एक फैक्टरी में काम करते थे।

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कट के पास खड़ा था डंपर

मंगलवार को तीनों एक ही बाइक से रुद्रपुर के लिए निकले थे। उनकी बाइक नैनीताल हाईवे पर सतीश ढाबा कट के पास पंचर होने के कारण सड़क किनारे खड़े डंपर में घुस गई। हादसे में तीनों गंभीर घायल हो गए। उनको एंबुलेंस के जरिये भोजीपुरा के निजी मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

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