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वीवीआईपी मूवमेंट के लिए परिवहन निगम के पास छह लग्जरी गाड़ियां हैं। जब भी राज्यपाल, मुख्समंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री का आसपास के जिलों में दौरा होता है तो प्रोटोकाल के लिए इन गाड़ियों को भेजा जाता है। यह फ्लीट पूरे उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी मूवमेंट में हिस्सा लेती है।पिछले कुछ माह से फ्लीट को लेकर गोपनीय शिकायतों के बीच शुक्रवार को औचक जांच कराई गई तो मामले का खुलासा हो गया। फ्लीट की एक गाड़ी में डीजल चोरी के कई उपकरण मिले। गाड़ियों से कई माह से डीजल की चोरी की जा रही थी। फ्लीट की गाड़ी संख्या 4388 से मिली केन, पाइप और गाड़ी के डीजल टैंक से डीजल निकालने का इलेक्ट्रिक पंप जांच टीम ने सीज कर दिया है।शुक्रवार को दिनभर परिक्षेत्र से मुख्यालय स्तर तक इस मामले को रफा-दफा करने को लेकर अधिकारियों के बीच खींचतान चलती रही। मामला नहीं सुलटा तो जिम्मेदारों ने हाथ खड़े कर दिए। अब वह फ्लीट का पूरा स्टाफ बदलने की बात कर रहे हैं।ऐसे पकड़ में आया मामलावीवीआईपी फ्लीट की लग्जरी गाड़ियों का माइलेज प्रति लीटर 17-20 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन काफी समय से इन गाड़ियों का डीजल औसत महज नौ किलोमीटर प्रति लीटर दिखाया जा रहा था। इस संबंध में शिकायतें भी आ रही थीं। माइलेज और डीजल खपत की जांच में संदेह और भी पुख्ता हो गया। इसके बाद शुक्रवार को औचक जांच कराई गई। अब इन गाड़ियों के डीजल औसत की जांच कराने का आदेश दिया गया है। इसके लिए विशेष चालक राजकुमार को लगाया गया है।कई वीवीआईपी के काफिले का हिस्सा रही फ्लीटछह लग्जरी गाड़ियों की यह फ्लीट पिछले दो माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितिन प्रसाद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, जेपीएस राठौर, धर्मपाल सिंह, दयाशंकर सिंह, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार आदि के काफिले का हिस्सा रही है। इसके अलावा, प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस फ्लीट ने वीवीआईपी मूवमेंट में सेवाएं दी हैं।वीवीआईपी मूवमेंट के लिए आरक्षित छह गाड़ियों की फ्लीट की औचक जांच में डीजल चोरी के साक्ष्य मिले हैं। एक गाड़ी से कुछ उपकरण बरामद कर सील किए गए हैं। रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जा रही है। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - मोहम्मद अजीम, क्षेत्रीय प्रबंधक/सेवा प्रबंधक बरेली परिक्षेत्र