Bareilly News: लकड़ी के मंदिरों की नक्काशी में दिख रहा कारीगरों का हुनर

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बांस मंडी के विक्रेता सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि लकड़ी का मंदिर तैयार करना केवल सामान बनाने का काम नहीं, बल्कि एक कला है। इसमें अच्छी लकड़ी का उपयोग होता है और कारीगरों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। मंदिर पर उकेरे गए डिजाइन इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। विक्रेता सुधीर के अनुसार, ग्राहक अब मंदिर खरीदते समय बनावट और डिजाइन पर ध्यान देते हैं। कई लोग अपनी पसंद के अनुसार मंदिर ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं। सुभाष नगर निवासी छोटे लाल ने कहा कि उन्हें लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया।लकड़ी के मंदिरों में अब पारंपरिक डिजाइन के साथ ग्राहकों की व्यक्तिगत पसंद भी शामिल हो रही है। लोग अपनी जरूरत और घर में उपलब्ध जगह के अनुसार मंदिर बनवा रहे हैं। कुछ ग्राहक दरवाजों पर आकर्षक नक्काशी कराते हैं, तो कुछ धार्मिक श्लोक लिखवाते हैं। शक्ति सिंह ने दिवाली के लिए अपनी पसंद का मंदिर ऑर्डर देकर तैयार करवाया है।यह है कीमतछोटा मंदिर - 300 - 1,200 रुपयेमीडियम शीशम वुड वॉल मंदिर- 1,500 - 4,000 रुपयेव्हाइट पॉलिश मंदिर - 1,200 - 3,500 रुपयेस्मॉल फ्लोर मंदिर - 2,500 - 6,000 रुपयेमीडियम डोम मंदिर- 5,000- 12,000 रुपयेशीशम वुड मंदिर- 15,000 -35000 रुपयेसागौन मंदिर- 25,000 -75,000 रुपयेओपन पिलर मंदिर- 4,000 - 15,000 रुपये(दाम बांस मंडी के कारोबारियों के अनुसार)