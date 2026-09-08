Bareilly News: बरेली मंडल की टीम ने विंध्याचल मंडल को 4-1 से दी मात

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बारिश और कीचड़ के बावजूद बरेली मंडल के खिलाड़ियों ने मैदान पर जबरदस्त तालमेल का परिचय दिया। मैच के 14वें मिनट में हरषित सिंह, ईशान अली और अनग ने बॉल को गोल पोस्ट के पास खड़े राघव कुमार की तरफ बढ़ाया। राघव ने 15 गज की दूरी से किक लगाकर उसे गोल में पहुंचाया। 21वें मिनट में राघव ने दूसरा गोल दागा।बारिश और कीचड़ के कारण कुछ खिलाड़ियों को परेशानी हो रही थी। इस पर कोच अरविंद शर्मा ने टीम में तीन नए खिलाड़ियों को शामिल किया। हाफ टाइम के बाद 48वें मिनट में पवन राजपूत के पास पर ईशान अली ने गोल दागा, जबकि 64वें मिनट में मानविक के पास पर देव कुमार ने गोल करके बरेली का स्कोर 4-0 कर दिया। आखिरी क्षणों में विंध्याचल मंडल की टीम ने एक गोल किया। अंततः बरेली ने यह मुकाबला 4-1 से जीत लिया।