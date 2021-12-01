Bareilly News: पेट्रोलियम कंपनी और पेसो को प्रशासन भेजेगा जांच रिपोर्ट

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बुधवार को अमर उजाला ने आतिशबाजी प्रतिष्ठानों और निर्माण इकाइयों की पड़ताल की तो यह चौंकाने वाला यह नजारा सामने आया था। खबर प्रकाशित होने पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने एडीएम सिटी को स्थलीय निरीक्षण, स्वीकृति संबंधी दस्तावेेज, एनओसी, लाइसेंस आदि की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा। शाम को एडीएम सिटी डॉ. अविनाश त्रिपाठी ने स्थलीय निरीक्षण किया। बताया कि मौके पर फैक्टरी नहीं, बल्कि पटाखा गोदाम मिला। पेट्रोल पंप से दीवार जरूर सटी है, लेकिन भंडारण स्थल और ईंधन स्टोर के बीच करीब 50 मीटर का फर्क है।दोनों ही जगह अग्निशमन विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। पंप की रिपोर्ट पेट्रोलियम कंपनी और पटाखा गोदाम की जांच रिपोर्ट नागपुर स्थित पेसो मुख्यालय भेजी जाएगी। पेसो से प्रतिवर्ष टीम सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए आती है। संबंधित जानकारी जिलाधिकारी को भी दे दी गई है।