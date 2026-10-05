शिक्षक एमएलसी चुनाव: बरेली में भाजपा और सपा प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा, मंगलवार को आखिरी दिन

ढिल्लो पर 46 लाख का कर्जा

भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो के नाम करीब 93 लाख रुपये की अचल संपत्ति है, जबकि शिक्षक पत्नी के नाम 2.15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। शपथपत्र के मुताबिक, डॉ. ढिल्लो के नाम 42.66 लाख रुपये की चल संपत्ति है। इसमें नकदी, बैंक जमा, 2018 मॉडल की बोलेरो, 200 ग्राम सोना, एक किलो चांदी, लाइसेंसी हथियार शामिल हैं। पत्नी के नाम 78.66 लाख रुपये की चल संपत्तियां हैं। इसमें बैंक जमा के साथ कंपनियों के शेयर, 455 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी शामिल है। डॉ. ढिल्लो पर बैंकों का 46.19 लाख रुपये और पत्नी पर 69,436 रुपये कर्ज है।



दानिश पर 27.83 लाख का कर्ज

बिजनौर निवासी सपा प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर के पास 34.11 लाख रुपये की चल संपत्ति है, जबकि इनपर 27.83 लाख रुपये की देनदारी है। अचल संपत्ति करीब 25 लाख रुपये और पत्नी नाज रिजवी के नाम 47.51 लाख रुपये की चल संपत्ति (नकदी, सोने-चांदी) है। दानिश अख्तर ने शिक्षक पेशे से 89,736 रुपये मासिक वेतन को मुख्य आय, मोबाइल टावर से 6,250 रुपये मासिक किराये को अतिरिक्त आय बताई है।