Bareilly News: एक, तीन व पांच अक्तूबर को धरना देंगे शिक्षक व कर्मचारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अब तक कॉलेज प्रशासन चार बार पार्किंग को लेकर नियम बना चुका है। शिक्षकों-कर्मचारियों व कॉलेज प्रशासन के बीच अब तक सहमति नहीं बन सकी है। शिक्षक संघ के सचिव प्रो. वीपी सिंह ने बताया कि एक छात्र संगठन की मांग पर शिक्षकों व कर्मचारियों से बिना वार्ता के गेट बंद किए। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों के वाहन परिसर की पार्किंग में नहीं जा पा रहे हैं।पिछले 18 दिनों से शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ सामूहिक विरोध दर्ज करा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता भी की है। हमारी मांगों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान सभी शिक्षक अपना अध्यापन कार्य और कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। वे समय निकालकर धरने में शामिल होंगे। पांच अक्तूबर को एक सामूहिक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पूर्ण असहयोग और भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने पर निर्णय लिया जा सकता है।