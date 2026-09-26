क्रिटिकल केयर को गांवों तक पहुंचाना जरूरी : संतोष गंगवार

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उन्होंने क्रिटिकल केयर सुविधा को आधुनिक चिकित्सा में जरूरी बताकर विस्तार और चिकित्सा शिक्षा में अनुसंधान, मरीजों के इलाज पर जोर दिया। एसआरएमएस ट्रस्ट चेयरमैन देव मूर्ति के साथ अल-करीम विश्वविद्यालय कटिहार के कुलपति डॉ. सैयद मोइद अहमद को श्रीराम मूर्ति ओरेशन से सम्मानित किया गया। विज्ञापन

नौवीं पल्मोक्रिट कांफ्रेंस की स्मारिका का विमोचन हुआ। इसी के साथ इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन (आईएससीसीएम) बरेली चैप्टर के सहयोग से एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के चल रही चार दिवसीय कांफ्रेंस का समापन हुआ। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने क्रिटिकल केयर सुविधा को आधुनिक चिकित्सा में जरूरी बताकर विस्तार और चिकित्सा शिक्षा में अनुसंधान, मरीजों के इलाज पर जोर दिया। एसआरएमएस ट्रस्ट चेयरमैन देव मूर्ति के साथ अल-करीम विश्वविद्यालय कटिहार के कुलपति डॉ. सैयद मोइद अहमद को श्रीराम मूर्ति ओरेशन से सम्मानित किया गया।नौवीं पल्मोक्रिट कांफ्रेंस की स्मारिका का विमोचन हुआ। इसी के साथ इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन (आईएससीसीएम) बरेली चैप्टर के सहयोग से एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के चल रही चार दिवसीय कांफ्रेंस का समापन हुआ।

बरेली। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है। एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज ने इसी काम से पहचान बनाई है। लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मुहैया होनी चाहिए। ये विचार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित नौवीं पल्मोक्रिट कांफ्रेंस के उद्घाटन पर साझा किए।