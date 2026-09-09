Bareilly News: स्वाइन फ्लू पीड़िता की मौत, चार नए संक्रमित मिले

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इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) से जारी रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को संक्रमित मिले मरीजों में बिलसंडा माई किरातपुर भमोरा निवासी 11 वर्षीय बच्चा, पुराना शहर निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग, एजाज नगर गौटिया निवासी 59 वर्षीय व्यक्ति और भदपुरा निवासी 67 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। सभी की निजी लैब में कराई गई जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम संक्रमितों की निगरानी और उनके संपर्क में आए लोगों को जरूरी दवा देने घर पहुंचेगी। बता दें कि इससे पहले नौ लोग संक्रमित मिल चुके हैं। जिले में अब तक 14 लोग पॉजिटिव मिले हैं।इनसेटकैंसर से ग्रसित थी महिला, पहले ही हो गई थी मौतआईडीएसपी से जारी रिपोर्ट के अनुसार, शेरगढ़ निवासी 76 वर्षीय महिला बीते 3 सितंबर को शहर के निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई थी। महिला कैंसर रोग से ग्रसित थी। लक्षण होने पर चार सितंबर को महिला का एच-1एन-1 सैंपल जांच के लिए निजी लैब भेजा गया था, लेकिन चार सितंबर को देर रात को ही महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि महिला की एच-1एन-1 संक्रमित होने की रिपोर्ट मंगलवार को आई है।इनसेटआज टीम शुरू करेगी सर्विलांस, परिजनों की होगी जांचस्वाइन फ्लू संक्रमित महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई है। बुधवार को शेरगढ़ में मृतक मरीज के घर जाकर मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच कर उन्हें दवाएं देगी।वर्जननिजी मेडिकल कॉलेज में महिला का इलाज चल रहा था। वह गंभीर कैंसर रोग से ग्रसित थी। गाइडलाइन के अनुपालन में मरीज की एच-1एन-1 की जांच हुई थी। हालांकि बुधवार को टीम मृतक महिला व अन्य संक्रमितों के घर जाकर सर्विलांस करेगी। - डॉ. विश्राम सिंह, सीएमओ