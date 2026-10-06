बरेली: छात्रा की मौत के बाद आन की खातिर हत्या का मचा शोर, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार, कराया पोस्टमॉर्टम
बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में एक छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गांव में आन की खातिर हत्या किए जाने की चर्चा है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवा दिया। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है।
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बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव में रविवार रात बीएससी की छात्रा की मौत हो गई। परिजन सोमवार सुबह शव लेकर अंत्येष्टि करने श्मशान भूमि पहुंच गए। आन की खातिर हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया। गर्दन पर रस्सी के निशान मिले, लेकिन फंदा लगाने से मौत की पुष्टि नहीं हुई। जहर से मौत के संकेत मिले तो जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया गया।
सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक युवती की मौत के बाद परिवार के लोग शव का अंतिम संस्कार करने निकले हैं। आशंका जताई गई कि परिवार ने ही बेटी की हत्या की है। पुलिस पहुंची तो शव श्मशान पहुंच चुका था।
पिता ने बताई ये वजह
पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर मृतका के पिता से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह खेती करके परिवार पालते हैं। उनकी दो बेटियां हैं। छोटी बेटी बीएससी फाइनल की छात्रा थी। उसके गले में निकली गांठ का उपचार नवाबगंज के निजी अस्पताल में चल रहा था।
दो-तीन दिन से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रविवार रात उसके सीने में दर्द उठा तो वह जहानाबाद के निजी अस्पताल लेकर जा रहे थे। बेटी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तब शव घर ले आए। सीओ नीलेश मिश्रा ने टीम के साथ पहुंचकर जांच की। फिर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बरेली भेज दिया गया। रात में फिर गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।
अगले महीने होनी थी शादी
पिता ने बताया कि 18 नवंबर को देवरानियां थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक से छोटी बेटी का रिश्ता तय किया था। शादी में आठ लाख तक खर्च कर रहे थे। यह बात उनकी बड़ी बेटी को पता चली तो वह भी उनसे बहन की शादी से पहले आठ लाख रुपये की मांग करने लगी।
उन्होंने कहा कि उनका जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो अपनी संपत्ति और रुपये क्यों दें? जिस युवक से छात्रा की शादी तय थी, उसके परिजन भी मौत की खबर मिलने पर घर पहुंचे। मां ने बड़ी बेटी को कोसते हुए कहा कि उसी ने हमारी छोटी बेटी की खुशियों में आग लगा दी है। उसने दो परिवारों को जीवनभर का दर्द दे दिया है।
बड़ी बेटी ने किया प्रेम विवाह, उसी ने दी सूचना
मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी ने पांच साल पहले प्रेमी के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। तब से उन्होंने बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था। छोटी बेटी की मौत की जानकारी मिलने पर बड़ी बेटी ने ही 112 पुलिस को सूचना दे दी। गांव में चर्चा है कि पिता ने अपनी बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी है।
सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्रा ने बताया कि युवती की मौत के बाद पुलिस को सूचना दी गई कि परिवार के ही लोगों ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से पंचनामा भरवाकर पोस्टमॉर्टम कराया। रिपोर्ट में मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। विसरा जांच में स्थिति स्पष्ट होने पर कार्रवाई की जाएगी।